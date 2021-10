NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Mensen die hoesten, zijn na een aantal dagen ziek te zijn geweest niet meer besmettelijk."

Oordeel: waar

Zorgt hoesten en niesen altijd voor verspreiding van ziekmakers, of zijn mensen na een aantal dagen ziekte niet meer besmettelijk, ook al hoesten ze nog wel? In verschillende berichten wordt dit laatste beweerd en ook op de redactie van NU.nl liep een kuchende collega rond die betoogde dat hij al zo lang hoestte, dat hij niet meer besmettelijk was.

Maar klopt dit ook? Is een kuchende collega of familielid na een aantal dagen inderdaad niet meer besmettelijk, en loop je dan dus geen risico meer dat diegene je aansteekt met bijvoorbeeld een verkoudheid?

Wat wordt er beweerd?

Er zijn verschillende schattingen te vinden van hoelang mensen met een luchtweginfectie, zoals griep en verkoudheid, besmettelijk blijven. Cosmopolitan schreef bijvoorbeeld in 2016 dat verkouden mensen één dag voor de ziekteverschijnselen tot vijf dagen na de start van de ziekteverschijnselen besmettelijk blijven. Op Beautytrends.be wordt juist geschreven dat mensen tot drie weken na een verkoudheid besmettelijk blijven.

Het RIVM stelt dat mensen bij griep tot vijf dagen na het begin van de ziekteverschijnselen besmettelijk zijn en dat bij verkoudheid de besmettelijkheid na een aantal dagen vermindert. Geertjan Wesseling, hoogleraar longziekten aan het Maastricht UMC, bevestigt dat mensen na een luchtweginfectie enkele dagen besmettelijk blijven.

Waarom hoest je?

Wesseling legt uit dat mensen hoesten om 'rommel' met grote kracht uit de luchtwegen te verwijderen.

Wanneer iemand een luchtweginfectie heeft, zoals een verkoudheid, kan diegene deze ziekteverwekker verspreiden door te hoesten. "Het verschilt per ziekteverwekker, maar over het algemeen is iemand besmettelijk vanaf het moment dat iemand ziekteverschijnselen krijgt, tot de verschijnselen weer verdwenen zijn."

"Bij de meeste luchtweginfecties zijn mensen maar een paar dagen besmettelijk. Hoelang je andere mensen aan kan blijven steken, hangt af van de ziekteverwekker. Er zijn bijvoorbeeld zeker honderd verschillende virussen die verkoudheidsklachten kunnen veroorzaken. In principe geldt dat zolang je klachten hebt, zoals snotterigheid en hoofdpijn, je ook anderen kan besmetten."

Wesseling legt uit dat mensen soms wel hoestklachten houden als het lichaam de ziekteverwekker al lang heeft opgeruimd en andere klachten verdwenen zijn. "Ze hebben dan last van geïrriteerde slijmvliezen waardoor ze blijven hoesten, maar in principe verspreiden ze de ziekteverwekker waardoor ze ziek zijn geworden niet meer. Dat hoesten kan een aantal weken aanhouden."

Daarnaast legt Wesseling uit dat mensen niet altijd hoesten of niesen als gevolg van een ziekteverwekker. Bij allergieën, zoals hooikoorts, hoest iemand ook. "Als je hooikoorts hebt, kan je toevallig wel ziekteverwekkers verspreiden, maar je hoest dan niet enorme hoeveelheden virussen in het rond, zoals bij een verkoudheid."

Hoe besmettelijk is hoesten als je verkouden bent?

Bij verkoudheid en de griep zijn hoesten en niesen wel de belangrijkste verspreiders van de ziekteverwekkers. "Als iemand hoest of niest, worden kolossale hoeveelheden minuscule waterdruppeltjes verspreid. Mensen in de omgeving kunnen die druppels inademen en de ziekteverwekker zo ook binnenkrijgen."

Conclusie

Het komt voor dat iemand na ziekte nog wel hoest, maar geen ziekteverwekkers meer verspreidt. Mensen hebben na een luchtweginfectie namelijk regelmatig geïrriteerde slijmvliezen. Hierdoor hoest je nog wel, maar als je geen andere ziekteverschijnselen meer hebt, ben je waarschijnlijk niet meer besmettelijk. Afhankelijk van de exacte ziekteverwekker houden luchtweginfecties meestal maar een paar dagen aan.

Om deze reden beoordelen we de stelling "Mensen die hoesten, zijn na een aantal dagen ziek te zijn geweest niet meer besmettelijk" als waar.