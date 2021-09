Met de komst van kinderen gaat een hoop tijd naar de verzorging en opvoeding. De kans dat er hierdoor minder aandacht over blijft voor vrienden, is groot. Experts vertellen hoe je een vriendschap het beste kunt onderhouden naast het drukke gezinsleven.

"De prioriteiten veranderen als je vader of moeder wordt. Uit onderzoeken is gebleken dat mensen met kinderen hun gezin op één zetten, hun carrière op de tweede plaats en pas op drie komt je sociale leven en tijd voor jezelf. Een vriendschap verwatert hierdoor sneller", zegt Hilde Tholen, hoofdredacteur van het tijdschrift Ouders van Nu.

Mannen zijn gemiddeld 34,1 jaar oud als zij hun eerste kind krijgen. Vrouwen gemiddeld 29,7 jaar. Gemiddeld heeft de Nederlander 1,6 kinderen. 77 procent van de Nederlanders heeft wekelijks contact met vrienden, blijkt uit cijfers van het CBS.

Volgens sociologe Beate Volker, die onderzoek deed naar vriendschap onder volwassenen, daalt het aantal vrienden wanneer je gaat settelen. "Je familie komt dan sterker in beeld en dat gaat ten koste van vriendschappen, zeker met diegene die geen kinderen hebben", zegt ze. "Je gaat minder vaak stappen, je komt minder op plekken waar die vrienden wel heen gaan."

"Of een vriendschap inderdaad verandert nadat je vader of moeder bent geworden, is voor iedereen verschillend", zegt sociaal psychologe Beatrijs Ritsema. "Als je als enige van een vriendengroep geen kinderen krijgt en de rest wel, kan dat voor verwijdering zorgen."

"Als je een kind krijgt, dan ligt de focus daar op. Als je zelf ook kinderen hebt, dan is dat makkelijker te begrijpen en verdragen dan wanneer je ze niet hebt."

Ongewenst kinderloos

Een vriendschap wordt vooral in gevaar gebracht wanneer de ene vriend ongewenst kinderloos is, zegt Tholen. "Het onderwerp 'kinderen' wordt dan pijnlijk, hoewel je dat onderwerp natuurlijk lastig kunt mijden." Ze adviseert degene met kinderen om desondanks het gespreksthema niet uit de weg te gaan. "Neem niet aan dat de ander het er niet over wil hebben, dan maak je het alleen maar pijnlijker. Maar praat ook weer niet te veel over je kinderen."

Dat vindt ook Volker. "Natuurlijk ben je vol van je nieuwe leven, maar besef dat niet iedereen in die fase zit", zegt Volker.

"Accepteer dat je leven nu anders is", zegt Tholen. "En dat de vriendschap hierdoor verandert. Durf dit ook met je vriend(in) te bespreken en vraag of hij/zij het jammer vindt dat de vriendschap veranderd is."

Ze vult aan dat je dan ook niet altijd je kinderen moet meenemen wanneer je afspreekt met een gekoesterde vriend. "Blijf dingen met zijn tweeën doen. Probeer de raakvlakken te vinden die je samen hebt."

“Besef dat het niet jouw schema is dat leidend is” Hilde Tholen, hoofdredacteur Ouders van Nu

Daarbij stelt ze dat de vriend die wél een kind heeft, het beste het initiatief kan nemen. "Jij bent degene die minder tijd heeft gekregen, en dat kan irritatie opwekken bij de ander", aldus Tholen. "Besef dat het niet jouw schema is dat leidend is. Degene zonder kinderen kan net zo goed een drukke agenda hebben waar jij je moet aanpassen."

De hoofdredacteur zegt dat mannen het gezinsleven wel makkelijker achter zich kunnen laten dan vrouwen. "Vrouwen voelen zich sneller schuldig wanneer ze de baby een avond of nacht 'achterlaten'. Mannen kunnen het ouderschap makkelijker uitzetten."

Dat onderschrijft Volker. "Voor mannen verandert er minder. Het idee dat er van alles in de knel komt als zij eens voor zichzelf kiezen, geldt vooral voor vrouwen. Zeker als de kinderen nog erg jong zijn."

Nieuwe impuls

De vriendschap kan wel een nieuwe impuls krijgen als de kinderen wat ouder zijn, stelt Ritsema. "Dat is afhankelijk van de persoon en hoe veel moeite hij of zij voor de vriendschap doet."

Völker gelooft ook dat vriendschappen niet per se afgeschreven zijn wanneer het contact even wat minder is. "Als de vriendschap goed is, dan snapt de ander wel dat er wat minder tijd voor je is. Als beide kanten er open voor staan om de band weer aan te sterken, dan kan de vriendschap weer herstellen."

Uit onderzoek van Völker bleek dat sociale media een goede invloed kunnen hebben op vriendschappen. "Dit vergemakkelijkt het maken van een afspraak", aldus Volker. Zij bekeek ook andere onderzoeken die de invloed van sociale media op het sociale leven bekeken. "Ook daaruit bleek dat ze geen gevaar vormen voor het onderhouden van vriendschappen. Integendeel: ze zijn een middel om contact te initiëren."

"Maar zorg wel dat je persoonlijk contact blijft houden", vult Ritsema aan. "Dus niet alleen in groepsberichten en -apps, maar een persoonlijk appje of telefoontje. En stuur met een verjaardag of andere gelegenheid een echt kaartje in plaats van een felicitatie op Facebook."

“De meeste mensen hebben een gruwelijke hekel aan kinderverjaardagen” Psycholoog Beatrijs Ritsema

Verder geeft Ritsema het advies om je vrienden niet uit te nodigen voor de kinderverjaardag. "De meeste mensen hebben daar een gruwelijke hekel aan. Er zijn vaak veel kinderen en er wordt limonade geschonken in plaats van wijn. Zo'n feestje wordt door je vriendenkring vaak als vervelend ervaren. Vergeet vooral geen éigen feestjes te geven en nodig op de kinderverjaardag alleen familie, andere gezinnen en hoogstens vrienden uit met wie je een speciale band hebt."

Tholen zegt dat je kinderen niet het lijdend onderwerp moeten worden van de sociale activiteiten die je onderneemt. "Neem bijvoorbeeld Koningsdag. Veel gezinnen gaan er dan op uit met de kinderen, terwijl je die ook naar je ouders kunt brengen en de dag, net zoals vroeger, weer door kunt brengen met je vrienden."

"Koester de dingen waar je buiten het gezinsleven energie van krijgt", vindt ook Volker. "Natuurlijk kun je met de kinderen erbij afspreken, maar het is belangrijk om er uit te gaan en ook eens over andere dingen te praten."

Reünie

Ritsema geeft als tip om met vriendengroepen, zoals mensen die je nog kent uit je studententijd, een vaste dag in het jaar af te spreken. "Een soort reünie, een vriendenbijeenkomst. Zo maak je er routine van en blijft het contact bestaan."

Ook met "losse" vrienden kun je zo'n afspraak maken. "En durf vrienden ook thuis uit te nodigen. Je hoeft van een afspraak niet altijd een groot ding te maken met een uitgebreid diner, vrienden kunnen ook prima mee-eten met het gezin. Dan heb je, als het kind naar bed is, nog wat uurtjes samen."

Zeker met niet al te close vrienden ligt een verwatering van de vriendschap na het krijgen van kinderen op de loer, stelt de psychologe. "Een hele goede vriend kan je gerust thuis uitnodigen, maar met iemand die verder van je af staat spreek je toch sneller apart af."

Het veranderde gezinsleven en werk kan ervoor zorgen dat je iemand dan langere tijd niet ziet, maar dit hoeft niet te betekenen dat dit ook het einde van de vriendschap is: die kan later, misschien zelfs na jaren, weer opleven.

“Zeker voor mensen die moeite hebben met vrienden maken, is een kind de ideale uitgangspositie om vriendschappen te starten” Psycholoog Beatrijs Ritsema

Want Ritsema stelt dat dertigplussers nog prima nieuwe vriendschappen kunnen sluiten. "Pas na je vijftigste lijkt dat doorgaans lastiger te worden. Als vader of moeder kom je in een bepaalde omstandigheid terecht waarin je weer nieuwe vriendschappen sluit: op de crèche of op het schoolplein leer je nieuwe mensen kennen. Je hebt iets groots gemeen, namelijk een kind. Dan is het extra leuk als kinderen het met elkaar kunnen vinden, en de ouders van dat kind ook sympathiek blijken. Zeker voor mensen die moeite hebben met vrienden maken, is het hebben van een kind de ideale uitgangspositie om vriendschappen te starten."

Volker heeft nog een advies voor vaders en moeders die behoefte hebben aan nieuwe vriendschappen. "Daar is een simpele truc voor: organiseer een etentje met drie bekenden en vraag of zij ook twee mensen meenemen die je nog niet kent. De kans is groot dat daar iemand tussen zit die je leuk vindt."

Maar, zegt Ritsema: "gooi nooit je oude vrienden weg". "Zeker niet om frivole redenen als: 'ik heb nu te weinig tijd'. Personen uit bijvoorbeeld je studententijd kennen je weer op een hele andere manier dan je nieuwe vrienden, dat soort vriendschappen zijn het waard om te onderhouden."

Lees meer achtergrondverhalen in NUweekend