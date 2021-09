Premier Alexander De Croo van België heeft tijdens een persconferentie hard uitgehaald naar mensen die zich tegen COVID-19 kunnen laten vaccineren, maar ervoor kiezen dat niet te doen. "Niemand heeft het recht vrijwillig andere mensen in gevaar te brengen."

De Croo sprak harde woorden na afloop van een bijeenkomst van het Overlegcomité over de coronamaatregelen. "De ongevaccineerden zijn er ook verantwoordelijk voor dat een aantal coronaregels niet kan worden versoepeld."

"Dit wordt nu de pandemie van de niet-gevaccineerden", waarschuwde de Vlaamse liberaal. In de ziekenhuizen liggen volgens hem bijna alleen COVID-19-patiënten die niet zijn gevaccineerd. Hij maakte bekend dat inmiddels bijna 8,3 miljoen Belgen volledig zijn ingeënt, ofwel 84 procent van de volwassen bevolking.

In Vlaanderen ligt dat percentage ruim boven de 90 maar in Brussel net boven de 50, en in sommige wijken daar nog ver onder. Het lage vaccinatiecijfer in Brussel "is onaanvaardbaar en onhoudbaar", stelde De Croo.

In België wordt een aantal regels vanaf 1 oktober versoepeld. Onder meer wordt de mondkapjesplicht afgeschaft. Deze geldt al veertien maanden in de horeca en winkels voor klant en personeel.

De minister-president van het Hoofdstedelijk Brussels Gewest kondigde aan dat in de hoofdstad de mondmaskerplicht in de winkels blijft. Ook wordt de toepassing van een coronapas voor de horeca in de hoofdstad voorbereid. De details daarvan worden volgende week bekendgemaakt, zei hij.