In de nazomer kun je nog even lekker genieten van de zon in de tuin. Steek je liever de handen uit de mouwen? Met deze tips ben je wel even zoet en weet je zeker dat je tuin er weer netjes bij ligt.

1. Herfstklaar maken van je tuin? Wacht er nog even mee

De zomer is voorbij, de R zit weer in de maand en misschien heb je ineens de motivatie om je tuin herfstklaar te maken. Volgens hovenier Lex van Wijk is het daar nu nog te vroeg voor. "Begin daar pas in oktober mee. De planten groeien nog volop, en sommige planten moeten zelfs nog op hun mooist worden."

Eventueel kun je verkleurde, lelijke stengels van planten afknippen. Maar wil je meer biodiversiteit in je tuin? Laat de plantenresten dan liggen. Daar komen beestjes op af, en dat trekt weer vogels. Zo ontstaat er meer leven in je tuin.

2. Heb je een vijver? Eruit, die planten

Als je een vijver in de tuin hebt, is het een goed idee om de waterplanten eruit te halen of af te knippen, zodat het bezinksel van de planten niet in het water terechtkomt. Op die manier zorg je ervoor dat de waterhuishouding goed blijft.

3. Weg met het onkruid

Het is een goed moment om de eventuele bestrating in de tuin onkruidvrij te maken. Er liggen nog niet zo veel bladeren in de weg, en zo kun je ervoor zorgen dat de bestrating schoon de winter in gaat. Let erop dat je de terrassen ook goed schoonveegt. Achtergebleven zand is namelijk een voedingsbodem voor onkruid.

4. Tijd om knoflook te planten

Heb je niet zulke groene vingers, maar ben je wel dol op koken? Dan is het een goed idee om knoflook te planten. Vanaf september kunnen de knoflooktenen de grond in, volgens tuinen.nl. Je hebt hier geen kennis voor nodig: je hoeft er nauwelijks iets voor te doen. Zorg er wel voor dat je biologische knoflook gebruikt, anders loopt hij niet uit.

Kies de grootste tenen en stop ze in de grond. Verder is de knoflook niet veeleisend, hij houdt er alleen niet van om in pas bemeste grond te worden gestopt. Waarschijnlijk zie je de eerste sprieten al voor de winter.

Met genoeg geduld kun je volgend jaar in de zomer elke dag knoflook eten uit eigen tuin. Foto: Getty Images

5. Nieuw gazon aanleggen nu ideaal

Als je een nieuw gazon wil aanleggen, is dit een goed moment om dat te doen. "Er zijn twee momenten waarop je prima gras kunt zaaien", zegt Hovenier Harmen van der Wekken. "Zo rond mei, en in de nazomer. Op andere momenten is het te warm om goed te groeien, of juist te koud." Bang dat je mooie gazon de winter niet overleeft? Dat hoeft volgens Van der Wekken niet. "Gras is een sterke plant, dat komt de winter goed door."

6. Bollen planten voor de herfst

Ben je fan van bloemen? Er zijn veel bollen die in het najaar bloeien, en die moeten dan nú de grond in, schrijft tuingoeroe Romke van de Kaa in het AD. Een voorbeeld is de herfsttijloos. De bloem verschijnt in de herfst, het blad in het voorjaar. Ze hebben grote lila of witte bloemen en fleuren de tuin het hele najaar op. Omdat ze geen blad hebben, kun je ze ter ondersteuning in het gras planten. Bollen voor de herfsttijloos koop je het makkelijkst bij online verzendhuizen.

7. Wat wil je volgend jaar?

Volgens hovenier Van Wijk is het ook een goed moment om na te gaan denken over wat je volgend jaar met je tuin wil. Wat viel tegen dit jaar? Hoogste tijd om tuinplannen te smeden voor volgend jaar.