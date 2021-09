België begint volgende week officieel met het voor een derde maal inenten van kwetsbare mensen tegen COVID-19. Maar een aantal Belgen heeft die derde prik de afgelopen dagen al gekregen.

België besloot vorige maand dat voor mensen met een verminderde weerstand, bijvoorbeeld hiv-patiënten of kankerpatiënten met chemotherapie, een extra vaccinatie verstandig is. De eerste uitnodigingen voor deze groep van 350.000 tot 400.000 mensen worden vanaf maandag verstuurd.

Een aantal Walen is echter al voor een derde keer, of na een Janssen-prik voor een tweede keer, ingeënt. Sommige artsen boden hun patiënten die ervoor in aanmerking komen de afgelopen twee weken al een extra dosis aan, wanneer de patiënten toch al langskwamen in hun spreekkamer.

Het gaat niet om grote aantallen, schat de werkgroep in die de Belgische vaccinatiecampagne coördineert. Of artsen in Vlaanderen en Brussel ook al zijn begonnen, kan een woordvoerder niet overzien. De werkgroep kan goed leven met de "pragmatische aanpak" van de artsen. "Als daardoor mensen eerder beschermd zijn, is dat prima."

'Derde prik is geen booster maar de nodige basis'

De vaccinatiewerkgroep wil niet spreken van een zogenoemde booster, een vaccindosis die de weerstand weer even wakker schudt. Voor deze kwetsbare groep zijn drie doses nodig voor een basisvaccinatie, stelt zij. Een booster kan daarop volgen.

Voor de extra vaccinatie worden Pfizer- en Moderna-vaccins gebruikt. Eerst komen ouderen aan de beurt, daarna jongeren.

Over boosters woedt een verhit debat. Ze mogen in de EU nog niet voor de hele bevolking worden gebruikt. Critici wijzen er ook op dat veel armere landen nog maar nauwelijks zijn begonnen met inenten en zij ieder vaccin kunnen gebruiken.