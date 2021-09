Iedereen wordt 's morgens het liefst uitgerust wakker. Heeft het wel of juist niet slapen met een open raam invloed op je nachtrust?

Volgens slaaptherapeut en somnoloog Ingrid Verbeek ligt de ideale slaapkamertemperatuur tussen de 15 en de 20 graden. "Om een goede nachtrust te hebben, moet je vooral comfortabel zijn met de temperatuur. Als je lichaam te koud of te warm is, kan dat leiden tot een onrustige slaap en veel wakker worden."

Daarom kan het per persoon verschillen of een open raam een goed idee is voor een goede nachtrust, denkt Verbeek. "Sommige mensen hebben het snel warm en anderen zijn koukleumen. Daarom is een open raam geen garantie voor een betere slaap."

Ook de plek waar je woont beïnvloedt of je beter met een open of dicht raam kunt slapen. "Misschien komt er wel lawaai of meer licht je kamer in als je het raam open hebt. Met die omstandigheden moet je ook rekening houden."

'Slaapkamer is slechtst geventileerde ruimte'

Of je het 's nachts doet of overdag: het luchten van de slaapkamer is belangrijk. "De slaapkamer is vaak de slechtst geventileerde ruimte in huis", zegt Remon Jonker, adviseur milieu en gezondheid van GGD Amsterdam. "Je raam openhouden is slim, want je slaapkamer moet goed geventileerd worden." Dat beaamt Verbeek: "Het ventileren van je kamer is belangrijk. Doe dit altijd goed en overdag. Kies dan 's nachts voor wat je fijn vindt."

Er wordt wel gedacht dat het raam 's nachts open moet om de CO2 die slapende mensen uitstoten te laten verdwijnen. Maar het CO2-gehalte in een slaapkamer is volgens Jonker verwaarloosbaar en kan geen kwaad. "Er is altijd wel genoeg zuurstof in een kamer".

Ventileren is om andere redenen belangrijk. Een daarvan is het voorkomen van schimmel, zegt Jonker. "Je produceert 's nachts veel vocht, bijvoorbeeld door te zweten. Het kan daardoor bij onvoldoende ventilatie vochtig worden in de kamer. Vocht kan ook weer leiden tot veel huisstofmijt. Daarom moet je ook altijd je bed openslaan en niet opmaken."

Ook kunnen er allerlei stoffen in de lucht zitten die goed zijn om uit de kamer te laten waaien, zegt Jonker. "Denk aan mogelijk aanwezige virussen. Maar ook aan vluchtige organische stoffen. Dit zijn stoffen die bij nieuwbouw en nieuwe meubels, vloerbedekking en laminaat vrijkomen. Ze veroorzaken een ongezonde lucht, wat tot klachten kan leiden bij sommigen, zoals bij astmapatiënten. Ook geurkaarsen, wierook en luchtverfrissers zorgen voor ongezonde stoffen in de lucht."

Bij slechte ventilatie kan het vochtig worden in de slaapkamer. (Foto: 123RF)

Hoe krijg je frisse lucht in je kamer?

Als je 's nachts frisse lucht in je kamer wil, is het soms even zoeken. Jonker: "Een ventilatierooster is handig, maar zo'n rooster is wel vrij klein en vaak verstopt. Ook komt er meestal alleen lucht binnen via het rooster als het waait of als er iets anders tegenover openstaat."

Daarom is een raam op een kiertje een goede optie als de woonplek het toelaat. "Wie langs een drukke weg woont, kan een raam beter dichthouden in verband met de fijnstof."

Ook zullen sommige mensen hun raam liever niet open willen doen in verband met lawaai of inbraakgevaar. "Zet dan bijvoorbeeld je kamerdeur open of iets aan de achterzijde van de woning. Als dat allemaal niet kan, is luchten voordat je gaat slapen of erna dus ook prima."