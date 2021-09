Spieren kweken met anabolen is niet alleen effectief maar ook legaal. In de rubriek Gezond of niet? duikt gezondheidsjournalist Tijn Elferink in een onderwerp waar verwarring over bestaat. Kan een anabolenkuurtje kwaad?

Normaal gesproken begint het anabolenseizoen in april/mei. In een paar weken flink wat spiermassa opbouwen en vetmassa verliezen. "Zodat het T-shirt in de zomer uit kan", zegt Pim de Ronde, oprichter van de Anabolenpoli van het Spaarne Gasthuis. Doordat sportscholen vanwege het coronavirus nog niet zo lang open zijn, komt het seizoen dit jaar nu pas op gang.

De meeste sporters werken met kuren van enkele weken. "Bijna alle gebruikers injecteren het", weet De Ronde, die zich als internist specialiseerde in hormoonaandoeningen. "Soms ondersteund met pillen." Op zijn poli in Haarlem ziet hij mannen die zelf te weinig testosteron aanmaken. "Dan schrijven we 75 tot 100 milligram per week voor. Bij sporters zien we gemiddelden van wel 900 milligram per week."

Anabolengebruik is een mannending

Anabolengebruik is een mannending: 6,4 procent van de mannen gebruikt het. "En wereldwijd 1,6 procent van de vrouwen", zegt cardioloog Janneke Wittekoek. "Interessante vraag in deze tijden van gendergelijkheid is: wanneer is een man een man, en een vrouw een vrouw?" Ooit was uitwendig lichamelijk onderzoek leidend, daarna het zogenoemde Barr-lichaampje, het hebben van een Y-chromosoom, en nu testosteronspiegels.

“Het krachtsverschil tussen mannen en vrouwen wordt bijna helemaal bepaald door testosteron.” Janneke Wittekoek, cardioloog

Gewichthefster Laurel Hubbard zette onlangs de discussie over transgenderregels van het internationaal olympisch comité (IOC) op scherp. Tot 2013 kwam de gewichthefster uit in de categorie mannen. Na haar geslachtsverandering werd ze succesvol vrouwelijk atleet. Hoewel het verwachtte succes tijdens de Olympische Spelen in Tokio uitbleef, kwam er kritiek omdat haar deelname oneerlijk zou zijn.

Krachtsverschil tussen mannen en vrouwen

"Het krachtverschil tussen mannen en vrouwen wordt bijna helemaal bepaald door testosteron", zegt cardioloog Wittekoek. "Dat weten we dankzij het DDR-dopingschandaal, waarbij in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw duizenden mannelijke en vrouwelijke atleten systematisch anabolen kregen toegediend."

Vrouwen hebben maximaal 3 nanomol testosteron per liter bloed, mannen hebben gehaltes tot wel 35 nanomol. "Vrouwen kun je wel wat extra geven, dan nog kom je nooit in de buurt van wat mannen van nature hebben."

Maar anabolen zijn krachtige middelen, waarschuwt De Ronde. "Je kunt dingen bereiken die je zonder anabolen niet kunt bereiken. En als iets werkt, zijn er bijwerkingen." Bekende bijwerkingen zijn verdikking van de hartspier, verstoring van de cholesterolhuishouding, mentale problemen en agressief gedrag. "Bij sommige mensen halen anabolen het laatste restje beschaving wel weg."

“We kennen vast allemaal de verhalen over bodybuilders: grote spieren, kleine piemels.” Janneke Wittekoek, cardioloog

Het verstoren van de hormoonbalans is complex, zegt Wittekoek. "We kennen vast allemaal de verhalen over bodybuilders: grote spieren, kleine piemels. Door het extra testosteron gaan de teelballen zelf minder produceren. Ook wordt een teveel aan testosteron juist omgezet in het vrouwelijke geslachtshormoon oestrogeen." Bijwerkingen bij vrouwen zijn eveneens onvruchtbaarheid, een zwaardere stem, maar ook haaruitval op het hoofd en juist meer haargroei over het lichaam.

Verslavende steroïdedip

De vruchtbaarheid komt meestal wel terug, weet internist De Ronde. "Maar het duurt lang." Na een kuur neemt het libido eerst af. Maar de spiermassa ook. "Dit noemen we de steroïdedip en die maakt het zo verslavend." Een nieuwe kuur zorgt voor meer libido, zelfvertrouwen en energie. Het herstel van de natuurlijke vruchtbaarheid duurt nog langer of komt misschien helemaal niet terug. "Gevaarlijk is het niet, hinderlijk wel", zegt De Ronde. "Het gaat tenslotte vaak om jonge mannen."

Wittekoek vindt het onbegrijpelijk en gevaarlijk dat anabolen zo makkelijk verkrijgbaar zijn. In tegenstelling tot landen als Denemarken en Frankrijk is het gebruik in Nederland legaal. Hoewel de verkoop dat niet is, zijn er talloze online aanbieders: 'Acht halen, zeven betalen, afrekenen via iDEAL, morgen in huis.'

“Botox is ook niet gezond en heeft ook geen medisch doel.” Pim de Ronde, oprichter Anabolenpoli

Begin er niet aan, benadrukken beide artsen. Al vindt De Ronde het onterecht dat rond anabolen een zweem van criminaliteit en valsspelen hangt. "Botox is ook niet gezond en het heeft ook geen medisch doel." Wittekoek vindt dat we anabolengebruikers wel anders moeten behandelen, omdat de bijwerkingen ernstiger zijn en het je prestatievermogen beïnvloedt. "Na gebruik van botox krijg je hooguit je rimpel terug, maar je gaat er niet langzamer van hardlopen."

Het oordeel

Het gebruik van anabolen is niet strafbaar. Maar je hormoonbalans verstoren kan verstrekkende gevolgen hebben. Een kuur van een paar weken levert flink wat spiermassa op, maar kan je je haardos of vruchtbaarheid kosten.