In deze digitale samenleving hebben we eigenlijk geen excuus meer om niet op de hoogte te zijn van onze financiën. Je kunt immers de hele dag je saldo checken. Om het overzicht in al je inkomsten en uitgaven te bewaren, zijn er steeds meer gratis apps, met grote beloftes. Is het tijd om je Excelbestand vaarwel te zeggen?

Waarom zou je überhaupt een geldapp downloaden? "Veel mensen missen het overzicht in wat er inkomt en uitgaat. We betalen bijna alles met pinpas en er zijn veel betaalmomenten. Ik denk dat iedereen weleens denkt: mijn geld lekt weg en ik weet niet waarnaartoe. Apps kunnen dat inzichtelijk maken", zegt Clairette van der Lans, projectleider bij platform Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën.

Sinds vorig jaar zijn banken verplicht andere bedrijven toegang te geven tot je rekening, mits jij daar toestemming voor geeft. Hierdoor zien steeds meer én slimmere geldapps het levenslicht, want deze kunnen gekoppeld worden aan je bankrekening.

“Gratis apps zijn ook veilig en prima te gebruiken. En ik ben nog geen hinderlijke reclames tegengekomen.” Martijn Schut, geldexpert

Is dit niet gevaarlijk voor je financiële privacy? "Absoluut niet", stelt geldexpert Martijn Schut, betrokken bij de ontwikkeling van diverse geldapps. "Voordat een bank die gegevens naar een app stuurt, wordt die laatste grondig onderzocht."

Gemak biedt het in ieder geval wel. Doordat de apps die koppeling naar je bankgegevens hebben, kunnen je inkomsten en uitgaven meteen gecategoriseerd worden, wat de nieuwe geldapps gebruiksvriendelijker maakt. Schut: "In het verleden moest je alles zelf indelen, een gedoe."

Veel geldapps zijn gratis, maar er zijn ook betaalde apps óf betaalde versies van dezelfde apps. De meerwaarde van een betaalde app is volgens Schut niet dat deze bijvoorbeeld veiliger zou omspringen met je gegevens. "Je betaalt voor extra functionaliteiten. Maar gratis apps zijn ook veilig en prima te gebruiken. En ik ben nog geen hinderlijke reclames tegengekomen."

Deze gratis apps springen er volgens de geldexperts uit:

Dyme: "Deze app stuurt pushberichten: 'Als je zo doorgaat, haal je eind van de maand niet'", vertelt Schut. "En de app geeft tips over abonnementen, bijvoorbeeld hoe je energierekening goedkoper kan, of hij vraagt of jij nog wel gebruikmaakt van je sportabonnement. Vervolgens kun je met één klik overstappen naar een goedkopere versie."

fiKks: Voor mensen met beginnende geldproblemen. Van der Lans: "Deze app geeft tips hoe je uit de rode cijfers komt en werkt bovendien met een buddy; niet een robot maar een persoon die meedenkt over hoe jij je betalingsachterstanden wegwerkt."

Buddy: "Een veelbelovende app die met een 'budgetboog' werkt, die laat zien hoe het zit met jouw budget", aldus Schut. "Toont letterlijk wat je per dag te besteden hebt tot jij je inkomen weer krijgt. Ook vertelt hij welke financiële regelingen voor jou van toepassing zijn."

Van der Lans: "Hij wordt dit voorjaar gelanceerd, maar de tests die in samenwerking met diverse gemeenten zijn gedaan, zijn veelbelovend. Het richt zich op vaste lasten en zorgt dat dit geld apart wordt gezet. Heb je een wisselend inkomen of word je eens per vier weken uitbetaald, dan voorkomt deze app dat dat jij je vaste lasten niet kunt betalen, bijvoorbeeld als je huur eerder moet worden betaald dan dat je salaris wordt gestort."

Sofie: Meer gericht op sparen. Van der Lans: "Ik vind het positief dat het sparen aantrekkelijk maakt. Met deze app werk je naar spaardoelen als een huis of een wereldreis toe."

Waar moet je op letten als je een geldapp uitkiest? Van der Lans: "Dat ligt aan je behoeften. Omdat ik zelf veel aan losse dingen uitgeef - een hapje hier, een drankje daar - vind ik het prettig om veel subcategorieën te hebben. Maar er zijn ook mensen die niet handig zijn met mobiele apps. Die kunnen bijvoorbeeld op de website van Nibud kijken, daar vind je ook tools voor persoonlijk budgetadvies."

Schut: "De look en feel moeten je aanspreken. Krijg jij overzicht door tabellen of grafieken? Welk taalgebruik spreekt je aan? Ik zou gewoon enkele apps uitproberen. Het is toch gratis."