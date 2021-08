Veel stellen die hun huwelijk uitstelden, durven weer te dromen van een dag met alles erop en eraan. Met een trouwerij kun je het immers zo gek maken als je zelf wil. Maar hoeveel kost een bruiloft en welke kosten vallen vaak hoger uit dan gedacht?

Het gemiddelde budget dat stellen in 2021 reserveren voor hun huwelijk? 16.650 euro. Vijf jaar eerder was dat een stuk minder: 12.726 euro. Dat blijkt uit een analyse van ThePerfectWedding.nl, een trouwwebsite waarop stellen gebruik kunnen maken van een online begrotingstool.

"Het gaat financieel goed met Nederland en we zien dat ook vaak terug in de uitgaven bij een trouwerij", vertelt eigenaar Sarah Glasbergen, die het aantal bezoekers op de site weer flink ziet toenemen. "Daarnaast hebben veel stellen kunnen sparen in coronatijd en willen ze nu extra uitpakken."

“We zien over alle kostenposten dat wat een bruidspaar denkt uit te geven, 15 procent lager is dan de uiteindelijke uitgaven.” Sarah Glasbergen, ThePerfectWedding.nl

De trouwwebsite vroeg vijftienhonderd (aankomend) bruidsparen of hun uitgaven beïnvloed werden door de coronacrisis. 29 procent van de ondervraagden zegt door corona meer uit te gaan geven aan hun bruiloft, voor 59 procent blijven de kosten gelijk, 12 procent geeft minder uit.

Voor stellen die aangaven meer uit te gaan geven voor hun bruiloft, zijn de hogere uitgaven vaak het gevolg van duurdere leveranciers (16 procent), kosten van het verplaatsen door corona (13 procent) of doordat ze rekening moeten houden met de nog altijd deels geldende coronamaatregelen (24 procent).

Kosten fotograaf vaak verkeerd ingeschat

Hoe dan ook: huwelijken zijn er in alle vormen en maten: van een trouwerij op maandagochtend bij het gemeentehuis - in veel gemeenten is dat gratis - tot een bruiloft van vele duizenden euro's. Toch blijft het inschatten van de kosten voor veel stellen moeilijk, weet Glasbergen. "We zien over alle kostenposten dat wat een bruidspaar denkt uit te geven, 15 procent lager is dan de uiteindelijke uitgaven."

Zo worden de kosten van een fotograaf vaak verkeerd ingeschat en geraamd op 1.336 euro, maar komt de factuur uit op gemiddeld 1.513 euro. Trouwringen kosten gemiddeld 1.308 euro, in plaats van de geschatte 1.180 euro. Ook bloemen blijken structureel meer geld te kosten dan begroot. Een bruidsboeket kost met 262 euro maar liefst 85 euro meer dan vooraf gedacht. "Al met al tikt dat best wel aan", zegt Glasbergen.

“Je moet een bruiloft niet organiseren met geleend geld, dan ben je daarna nog heel lang aan het betalen voor iets dat al achter de rug is.” Caroline Hertog, Budgetcoach Waddinxveen

Hoe het komt dat de kosten zo vaak verkeerd worden ingeschat? Glasbergen: "Ik denk dat sommige mensen niet altijd de waarde zien van bepaalde onderdelen bij het plannen van een bruiloft. Trouwfoto's zijn best wel bewerkelijk, een fotograaf is avonden bezig met bewerken. Een bloemist haalt bloemen misschien wel vijf tot zes keer in en uit de koelcel, om te zorgen dat ze op dé dag op hun allermooist zijn. Dat kost leveranciers allemaal tijd."

Sparen en budgetteren

Caroline Hertog van Budgetcoach Waddinxveen adviseert om hoe dan ook goed te sparen voor een trouwerij. "Je moet een bruiloft niet organiseren met geleend geld, dan ben je daarna nog heel lang aan het betalen voor iets dat al achter de rug is. Dat is zonde", zegt ze. "Bedenk van tevoren wat je wil, waar je blij van wordt en ga uitzoeken hoeveel dat kost. Maak een plan en houd daar ook aan vast, hoe verleidelijk het ook is om nog iets extra's te doen."

Hertog adviseert een buffer aan te houden die voorziet in eventuele extra kosten. De hoogte van die buffer? Zo'n 15 procent, het bedrag dat stellen gemiddeld méér uitgeven dan begroot. "Net als met een vakantie. Er zijn altijd verleidingen waar je geen nee tegen zegt. Dat is prima, maar hou daar rekening mee", zegt ze. "Het leven bestaat uit keuzes. Als je over je budget heen gaat, kun je iets anders niet doen. Dan moet bijvoorbeeld de huwelijksreis goedkoper."