De hacker die twee weken geleden ruim 600 miljoen dollar (ruim 511 miljoen euro) aan cryptomunten stal van het cryptogeldplatform Poly Network, heeft het volledige bedrag teruggestort, zo meldt persbureau Reuters.

De hacker was eerder al begonnen met het terugstorten van de cryptomunten. Het was toen nog onduidelijk of het platform het volledige bedrag terug zou krijgen, maar inmiddels heeft Poly Network laten weten dat dit inderdaad het geval is.

Het werk is echter nog niet klaar voor het platform. Ongeveer 33 miljoen aan cryptomunten is op dit moment bevroren, waardoor Poly Network er nog niet bij kan komen. Ook is het platform nog bezig met het herstellen van een systeem.

Poly Network meldde vorige week dat het de hacker een half miljoen dollar (ruim 425.000 euro) had aangeboden. Volgens het platform ging het om een hacker met een "witte hoed", een ethische hacker die naar zwakke plekken in ICT-systemen zoekt om hackers met slechte bedoelingen een stap voor te zijn.