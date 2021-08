Qua besmettingsrisico is er geen verschil tussen de Grand Prix die begin september in Zandvoort wordt gehouden en meerdaagse evenementen, zeggen meerdere experts tegen NU.nl.

"In de kern zit er geen verschil tussen. Op de manier waarop ze de Grand Prix organiseren, zou je ook veel evenementen kunnen organiseren", zegt veldepidemioloog Amrish Baidjoe. "Wat mij betreft is het wat selectief."

Dat is precies het punt van kritiek dat vanuit de evenementensector klinkt. Meerdaagse festivals mogen niet doorgaan, terwijl er op 3, 4 en 5 september meer dan 200.000 racefans naar Zandvoort komen. Duizenden fans blijven meerdere dagen en overnachten op campings in de buurt. Nabij het circuit wordt zelfs een speciale Formule 1-camping opgetuigd.

"Vanuit het oogpunt van infectiepreventie snap ik het verschil niet", zegt Baidjoe. "Als je zegt dat de GP op een dusdanige manier wordt georganiseerd dat het heel veilig kan, zeg ik: oké, maar waarom zou dat voor andere evenementen niet kunnen? En andersom gesteld: als bepaalde evenementen niet veilig genoeg zijn, waarom is die F1-race dan wel veilig genoeg?"

Ook Frits Rosendaal, hoogleraar klinische epidemiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), ziet "weinig verschil" tussen bijvoorbeeld een festival en het raceweekend in Zandvoort.

"Ik denk wel dat 'meerdaagse evenementen' een heterogeen begrip is." Als voorbeeld vergelijkt Rosendaal het Shakespearetheater in het Drentse Diever met een dancefestival. "Maar punt blijft dat de Grand Prix een meerdaags evenement is waar extreem veel mensen op afkomen."

Ondanks zitplaatsen kan het bij een F1-race 'iets te gezellig' worden

Volgens de regels van het demissionaire kabinet mag de Formule 1-race in Zandvoort met twee derde van de normale hoeveelheid publiek doorgaan, omdat bezoekers vooraf worden getest en op vaste zitplaatsen zitten.

Dat geldt ook voor bijvoorbeeld wedstrijden in het profvoetbal. Omdat bezoekers van festivals geen vaste zitplaats hebben, mogen er maximaal 750 komen, mits ze vooraf getest zijn. Festivals die meer dagen duren, mogen helemaal niet doorgaan.

"Natuurlijk zijn er bij de Grand Prix vaste plekken en wordt er dagelijks getest, maar ik kan me voorstellen dat er ook momenten zijn waarop het iets te gezellig kan worden", zegt Heiman Wertheim, hoogleraar klinische microbiologie van het Radboudumc.

Rondom voetbalwedstrijden in de Eredivisie was dat al te zien: voetbalfans stonden dicht op elkaar te zingen en te schreeuwen. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) benadrukte vrijdag al dat dit anders moet en dat er anders maatregelen worden genomen.

De kans dat het misgaat, is 'best reëel'

Omdat het bij de Grand Prix in Zandvoort om een grote groep mensen gaat, is de kans dat het misgaat volgens Wertheim "best reëel". "Er komt een groep mensen massaal bij elkaar. Daar zit wel een risico in."

De drie experts vinden dan ook dat de GP met tienduizenden toeschouwers vanuit epidemiologisch opzicht te vroeg komt. "Voor nu is het onverstandig. We zien dat bepaalde groepen nog niet volledig gevaccineerd zijn. Ik zou zeggen: laten we nog even wachten tot de vaccinatiegraad wat hoger ligt", besluit Baidjoe.

De sportvelden waar tijdens het raceweekend in Zandvoort duizenden mensen kamperen. De sportvelden waar tijdens het raceweekend in Zandvoort duizenden mensen kamperen. Foto: ANP

Reactie GP Zandvoort

In een reactie aan NU.nl laat een woordvoerder weten dat de organisatie "het sentiment van de muziekfestivals" begrijpt, maar benadrukt hij dat de GP van Zandvoort "een sportevenement is waar je elke dag naartoe moet en elke dag je CoronaCheck-app moet laten zien". Datzelfde geldt volgens hem voor de camping.

"Het is hetzelfde als je op drie dagen naar een voetbalwedstrijd, bioscoop en theater gaat", zegt de woordvoerder. "Die nuancering ontbreekt nogal in de meningen van de experts."