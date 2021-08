Het Nederlandse ambassadeteam is woensdagavond aangekomen in Kaboel, zo maakte demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) bekend. De medewerkers moeten daar, samen met 62 militairen en een consulair noodteam, het evacuatieproces in goede banen gaan leiden.

Het ambassadepersoneel dat in Kaboel aanwezig was, werd in de nacht van zaterdag op zondag naar het vliegveld gestuurd vanwege dreigend gevaar. Ze moesten volgens Kaag zo snel vertrekken dat het lokale Afghaanse personeel niet kon worden ingelicht. Die medewerkers troffen zondag een verlaten ambassade aan.

De komende dagen zullen naar verwachting meerdere Nederlandse vluchten kunnen landen op het vliegveld in Kaboel, liet Defensie woensdagavond weten. Daarbij werd wel benadrukt dat het gaat om 'dagkoersen'. "De situatie op het vliegveld is onoverzichtelijk en erg veranderlijk."



Kolonel Peter Tankink vertelde eerder op woensdag de komende tijd drie vluchten per dag te willen laten vertrekken vanuit Kaboel. De bedoeling is om op die vluchten zo veel mogelijk evacués mee te nemen. "We proberen geen stoelen leeg te laten. Als we ruimte hebben voor Duitsers, Britten of anderen nemen we ze mee", aldus Tankink.