De Amerikaanse luchtmacht heeft dinsdag bekendgemaakt dat bij het landingsgestel van een militair transportvliegtuig lichaamsdelen van Afghanen zijn aangetroffen, schrijft The New York Times. Het is niet duidelijk hoeveel personen om het leven zijn gekomen. Er is een onderzoek ingesteld.

Volgens de Amerikaanse krant moest het toestel versneld opstijgen vanaf de luchthaven in Kaboel omdat een grote hoeveelheid Afghanen het vliegtuig naderde. Zij willen via buitenlandse vliegtuigen het land ontvluchten. Aan boord van het vliegtuig waren hulpmiddelen voor de militairen die de luchthaven bewaken, maar er was onvoldoende tijd om alles uit het transportvliegtuig te halen, schrijft de krant.



In de lucht zouden de piloten hebben gemerkt dat het landingsgestel niet volledig naar binnen was geklapt. Toen poolshoogte werd genomen, werden "gebroken lichamen" van een onbekende hoeveelheid Afghanen aangetroffen. Zij zijn vermoedelijk geplet door het landingsgestel. Voor de piloten en het cabinepersoneel is specialistische opvang geregeld.