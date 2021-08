De 28-jarige actrice Lotte Stevens krijgt de rol van Mega Mindy, maakt Studio 100 woensdag bekend. De Vlaamse neemt de rol over van Free Souffriau, die onlangs aankondigde na vijftien jaar met de rol in de gelijknamige kinderserie te stoppen.

Stevens is vanaf maart 2022 te zien in de Mega Mindy Theatershow, die ook in Nederland opgevoerd wordt.

"Ik vind het geweldig dat ik Mega Mindy in de theatershow mag gaan spelen", laat de actrice weten. "Zij is voor zoveel kinderen een superheldin. Het wordt ongetwijfeld in alle opzichten een groot avontuur."

Stevens is in België te zien in de Ketnet-serie Hoodie, waarin ze de rol van Flo speelt. Ook speelde ze mee in diverse musicals.

De rol van Mega Toby, het mannelijke hoofdpersonage uit de kinderreeks, is nog niet ingevuld. Studio 100 opent woensdag de inschrijving voor acteurs die de superheld willen spelen.

Souffriau speelde de hoofdrol in de televisieserie die sinds 2006 wordt gemaakt en zowel in België als in Nederland wordt uitgezonden. Daarnaast vertolkte ze de rol van Mega Mindy in vier films en drie theatershows.