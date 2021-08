Is autorijden op stroom toch al goedkoper dan benzine of diesel, soms is het zelfs gratis. Zoals bij de snelladers van sommige supermarkten in Duitsland. AutoWeek nam de proef op de som.

Onder de noemer 'ALDI Elektrisiert' timmert met name de 'zuidelijke tak' van de bekende discountsupermarktketen al sinds 2015 stevig aan de weg met gratis laadmogelijkheden. De twee broers die het concern ooit oprichtten, verdeelden de keten na een onvervalste familieruzie in twee zelfstandige bedrijven: ALDI Süd en ALDI Nord.

Inmiddels is ALDI niet meer de enige met gratis stroom voor elektrisch rijders. In Duitsland kun je ook bij andere grote supermarktketens als Lidl en Kaufland terecht. Let wel: het gaat hier niet om reguliere laadpalen, maar om heuse snelladers, voorzien van de zogenoemde CHAdeMO- en CCS-kabels.

Het maximale laadvermogen ligt bij de oudere laders op een voorheen gebruikelijke 50 kW, maar ALDI gaat met zijn tijd mee en monteert ook rappere exemplaren waarmee je richting de 100 kW gaat. En zelfs met 50 kW laad je met een half uur winkelen toch al zo'n 50 procent bij in een Model 3 Standard Range Plus, de voordeligste Tesla met het kleinste accupakket. Bij een Renault ZOE, VW e-Golf of een vergelijkbare auto kan de (kleinere) accu in diezelfde tijd al vol zijn.

Snelladen kan alleen tijdens de openingstijden van de winkel

Uiteraard is de voorziening bedoeld voor klanten en zijn de snelladers alleen tijdens de openingstijden van de winkel beschikbaar. Tegelijk kiest met name ALDI er bewust voor om de snelladers juist te plaatsen bij vestigingen in de buurt van de Autobahn. Er lijkt dus wel degelijk rekening te worden gehouden met automobilisten die deze laders willen gebruiken om langere afstanden te overbruggen.

AutoWeek reed met een Tesla Model 3 van Freising, een stad net ten noorden van München, over een afstand van 697 kilometer naar de Tesla Supercharger in Zevenaar. Op de heenweg deed verslaggever Jan Lemkes er zo'n 8,5 uur over, met gebruikmaking van de Superchargers van Tesla en met stevig doorrijden, dus relatief vaak laden.

Op de terugweg werd uitsluitend voor de snelladers bij de supermarkten gekozen. Om geen misbruik te maken van ALDI's gastvrijheid, werden tijdens het opladen in de betreffende supermarkt boodschappen gedaan.

De gratis snelladers zijn populair, merkt AutoWeek. "Als onze behoorlijk volle boodschappenkar weer het parkeerterrein op rolt, is de plek naast ons bezet en staan er zowaar nog twee Tesla's Model 3 te wachten. Hoog tijd om te vertrekken."

Dankzij de snelle lader blijkt de accu vrijwel vol. In theorie kan er met de Tesla Model 3 'SR+' dan weer 448 kilometer worden afgelegd, maar in de praktijk is dat natuurlijk aanzienlijk minder.

Het risico van lang wachten is aanwezig

AutoWeek wil met de beperkte beschikbaarheid van deze laders graag genoeg marge houden om eventueel één winkel verder te rijden. Een supermarkt heeft doorgaans een of hooguit twee laders, dus het risico van lang wachten is aanwezig.

Vanaf de derde laadstop is het nog 273 kilometer naar Zevenaar. Lemkes: "Normaliter zouden we eerder laden, maar de supermarktladers sluiten tegelijk met de winkels. Met de klok op bijna 20.00 uur nemen we dat risico niet en veranderen van tactiek. Niet meer scheuren, gewoon 'op zijn Nederlands' met (dik) 100 km per uur naar huis rollen."

Uiteindelijk loopt de rode Model 3 met 1 procent in de batterij de veilige haven van het Zevenaarse laadstation binnen. Lemkes: "Is dit een aanrader? Nee, want daar zijn die laders niet voor bedoeld. Bovendien zijn we dik twee uur langer onderweg dan op de heenweg. Wie echter in Duitsland met zijn elektrische auto toch al naar de supermarkt gaat, doet er verstandig aan om vooraf uit te zoeken of er zo'n laadplek is. En onze boodschappen? Die gaan naar de voedselbank."

In deze video van AutoWeek zie je een reportage van het gratis snelladen bij de Duitse supermarkten.