Voor de vijfde zaterdag op rij zijn Fransen de straat opgegaan om te protesteren tegen de gezondheidspas, de verplichte vaccinatie van zorgpersoneel en andere coronamaatregelen.

In Parijs, Marseille, Lyon, Nice, Montpellier en andere steden demonstreerden mensen met borden waarop de pas met 'apartheid' wordt vergeleken, terwijl ze 'vrijheid' en andere leuzen tegen de 'gezondheidsdictatuur' scandeerden.



Het aantal demonstranten landelijk - op de eerste zaterdag nog 114.000 - verdubbelde in een maand tot 237.000 vorige week. De politie en de organisatoren schatten de opkomst van de ruim tweehonderd betogingen van deze zaterdag op ongeveer 250.000. In Lyon waren er confrontaties met de oproerpolitie en in Parijs zette de politie pepperspray in tegen demonstranten, onder wie anarchisten, extreemrechtse militanten, 'Gele Hesjes', en vaccintegenstanders.



De 'pass sanitaire' geeft aan of iemand is gevaccineerd, negatief getest of genezen van het virus. De pas is sinds maandag vereist in cafés en restaurants, grote winkelcentra, ziekenhuizen, zorginstellingen en treinen over lange afstanden en was al langer nodig voor musea, bioscopen en grote evenementen.