Robin, de sidekick van de gemaskerde superheld Batman, wordt in een nieuw stripboek verliefd op een jongen. Dat blijkt uit een schermafdruk van het stripboek Batman: Urban Legends, die dinsdag rondgaat op Twitter.

Te zien is hoe Tim Drake, de persoon achter de superheld Robin, een afspraakje maakt met een andere jongen, Bernard Dowd.

Tim is nerveus, maar wordt door Bernard, die hem ook lijkt te zien zitten, op zijn gemak gesteld als hij hem mee uitvraagt. Hoe hun date uiteindelijk verloopt, zal te zien zijn in de volgende editie die in december verschijnt.

Fans en schrijvers van de bekende stripheld vragen bedenker en uitgever DC al jaren of het personage, dat voorheen alleen met meisjes datete, ook niet op jongens kon vallen.