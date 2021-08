Het gratis laten afnemen van een coronatest om naar het buitenland te kunnen reizen moet ook na augustus doorgaan, zeggen bedrijven en organisaties in de reisbranche maandag tegen BNR. Volgens de sector valt anders een grote groep mensen die buiten het hoogseizoen reizen buiten de boot en worden zij met extra kosten opgezadeld.

Mensen kunnen nu tot eind augustus een gratis coronatest doen, maar het kabinet moet nog een besluit nemen over een eventuele verlenging. De reisbranche vindt dat die er moet komen.

"Buitenlandse bestemmingen vragen ons om een test. Waarom? Omdat wij gewoon een veel te hoge besmettingsgraad hadden. Dat is eigenlijk ook veroorzaakt door die enorm oplopende cijfers in juli, na de 'Dansen met Janssen-versoepelingen'. Dus vind ik wel dat de overheid dan ook een beetje verplicht is om gratis testen door te zetten", zegt Petra Kok van TUI.



Ook de ANWB en reiskoepel ANVR zijn voorstander voor het verlengen.