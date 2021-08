Een aantal GGD's bespreken met middelbare scholen in hun regio of die openstaan voor coronavaccinatie en -voorlichting in hun gebouwen, schrijft de Volkskrant.

GGD's maken zich zorgen over mogelijke uitbraken in scholen als het schooljaar weer begint. Binnen de leeftijdsgroep twaalf tot en met achttien jaar heeft 43 procent een eerste prik gehad.

Onder meer de GGD's Hollands Midden, West-Brabant en Amsterdam zijn in gesprek met onderwijsinstellingen.