In Frankrijk is het nu ook verplicht bij bezoek aan cafés en restaurants en bij lange trein- of busreizen aan te tonen dat men is gevaccineerd, negatief is getest of van het coronavirus is hersteld. Ook zijn zorgmedewerkers nu verplicht zich te laten vaccineren.

De omstreden 'coronapasplicht' en vaccinatieverplichting die maandag zijn ingegaan, vormen een uitbreiding van de coronamaatregelen die al van kracht waren. Zo was de pas al verplicht in musea, bioscopen en gelegenheden voor grote evenementen.

Er is veel politiek verzet gerezen en er is massaal betoogd, vooral tegen de verplichte inenting. Het constitutionele hof gaf echter vrijdag het groene licht omdat de maatregelen de grondwet niet zouden schenden, maar een redelijk resultaat zijn van een noodzakelijke afweging tussen de volksgezondheid en de grondrechten.

Het hof torpedeerde wel de mogelijkheid dat zorgmedewerkers die weigeren zich te laten inenten en geen negatieve test willen tonen, kunnen worden ontslagen. Zij kunnen nu worden geschorst.

De maatregelen gelden tot minstens 15 november.