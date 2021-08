Maleisië versoepelt voor volledig gevaccineerden de coronamaatregelen in acht provincies van het land, meldt persbureau Reuters. Mensen die volledig gevaccineerd zijn, mogen vanaf dinsdag weer uit eten, buiten sporten en binnen de staat op vakantie.

Het land registreerde zondag een recordaantal van 360 coronagerelateerde sterfgevallen. Het aantal nieuwe besmettingen en sterfgevallen in de acht provincies zou echter meevallen en de vaccinatiegraad zou daar de goede kant opgaan. In de omgeving van de hoofdstad Kuala Lumpur is het aantal besmettingen en sterfgevallen onverminderd hoog. Daar is geen sprake van versoepeling.



Volgens premier Muhyiddin Yassin speelt mee dat de inwoners de coronamaatregelen zat zijn. De regering overweegt ook versoepelingen in de economische sector en belooft daar snel uitsluitsel over te geven.