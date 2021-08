Het aantal opgenomen zwangere vrouwen met COVID-19 is in de afgelopen weken toegenomen. Het gaat om vrouwen die niet gevaccineerd zijn en geen onderliggend lijden hebben, zegt hoogleraar verloskunde Kitty Bloemenkamp van het UMC Utrecht vrijdag in het AD.

Hoewel een landelijk overzicht ontbreekt, is dit beeld ook bij andere ziekenhuizen zichtbaar, aldus Bloemenkamp. In het ergste geval moeten baby's van ernstig zieke vrouwen eerder gehaald worden, zegt ze tegen de krant.

Nederlands onderzoek wees eerder dit jaar uit dat zwangere vrouwen met COVID-19 een groter risico lopen om op de intensive care te belanden dan andere besmette vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie. Door de besmettelijkere deltavariant van het coronavirus is dat risico alleen maar toegenomen. Daarbij hebben zwangere vrouwen volgens Bloemenkamp sowieso meer kans op infecties, doordat hun middenrif hoger staat en hun afweersysteem anders geregeld is.

Volgens Bloemenkamp zijn bijna alle zwangere vrouwen die in het UMC liggen niet gevaccineerd. In het AD doet de hoogleraar een oproep aan alle zwangeren om zich te laten vaccineren of anders geïsoleerd te leven en geen anderen op te zoeken.

Zwangere vrouwen kunnen zich veilig laten inenten met de coronavaccins van de fabrikanten Pfizer/BioNTech en Moderna.