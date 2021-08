Vanwege de recente opleving van COVID-19 in China stelt het land de invoer van diepgevroren voedsel opnieuw onder intensief toezicht, melden Chinese media. De Chinese autoriteiten gingen daartoe over op basis van de veronderstelling dat het mogelijk is om het coronavirus op te lopen via voedselverpakkingen.

Steden als Zhengzhou en Haikou zullen de inspectie van geïmporteerd diepvriesvoedsel aanscherpen om de overdracht van het coronavirus te voorkomen. In een restaurant in de stad Nantong werd bevroren varkens- en rundvlees uit het Verenigd Koninkrijk, Brazilië en Canada in beslag genomen, omdat de eigenaar geen desinfectiecertificaten kon overleggen.

China neemt aan dat het virus kan voortleven onder omstandigheden zoals die bij bevroren voedsel en verpakkingen. Daardoor koppelt het land sommige besmettingen aan geïmporteerde goederen. Gezondheidsinstituten als de WHO en de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC hebben de waarschijnlijkheid van een dergelijke overdracht gebagatelliseerd.