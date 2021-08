Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot dusver meer dan duizend meldingen over menstruatiestoornissen na een coronavaccinatie ontvangen. Het gaat om klachten zoals het uitblijven van de menstruatie, een hevigere menstruatie, doorbraakbloedingen en bloedingen na de overgang. Het is nog niet duidelijk of het gaat om bijwerkingen van de coronavaccins, aldus Lareb.

Verschillende vrouwen schreven op sociale media dat ze na hun coronavaccinatie anders of heviger ongesteld waren, meldde NU.nl in juli.

Na onderzoek constateerde NU.nl dat menstruatieproblemen op dat moment geen vastgestelde bijwerking van de vaccins waren. Het is wel mogelijk dat je menstruatie na de prik tijdelijk anders is. Dit kan geen kwaad.