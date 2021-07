Het RIVM gaat vanaf dit najaar twee keer zo vaak het rioolwater onderzoeken om zo sneller te kunnen zien of het coronavirus oplaait. In plaats van een of twee keer per week, wordt het water drie of vier keer onderzocht, meldt het AD zaterdag. Daarmee kunnen de GGD's sneller ingrijpen als het coronavirus wordt ontdekt.

Monsters uit rioolwateronderzoek kunnen bijvoorbeeld aantonen waar het coronavirus vaak voorkomt, nog voordat mensen klachten krijgen of ziek worden. Gezondheidsdiensten kunnen direct beginnen met bron- en contactonderzoek als op een bepaalde locatie veel corona wordt aangetroffen in het water.