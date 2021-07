Uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) blijkt dat tijdens de eerste lockdown 70 procent van de consulten digitaal verliep. In het eerste kwartaal van 2021 was dat nog ruim 30 procent. Digitale zorg bestaat uit bijvoorbeeld een gesprek met de arts via beeldscherm, diabetespatiënten die hun waarden bijhouden via een app, coronapatiënten die zuurstof meekrijgen en online gecontroleerd worden.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Patiëntenfederatie Nederland laten aan het AD weten dat patiënten het recht moeten krijgen om zelf te kiezen tussen digitale zorg of een spreekuur. "Zelfs met een moeilijk gesprek kan het fijn zijn om dat via een beeldscherm thuis te doen, want dan kan je bijvoorbeeld iedereen erbij hebben. Dat past soms niet eens in een spreekkamer", zegt ZN-directeur Petra van Holst. Ook scheelt het reistijd, hoeven patiënten minder lang vrij te vragen van hun werk, en neemt de druk op de zorg af.



Ziekenhuizen willen zelf ook dat een kwart van de polibezoeken op afstand blijft. Vóór COVID-19 waren er grote verschillen in de digitale zorg die de ziekenhuizen leverden, maar nu zegt 95 procent aan beeldbellen te doen en gebruikt 65 procent telemonitoring.



Patiënten moeten bewuster worden van de mogelijkheden om digitale zorg te vragen en zorgverleners moeten het digitale aanbod uitbreiden, reageren Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Patiëntenfederatie Nederland op de berichtgeving in AD.