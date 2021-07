De kersverse gezondheidsminister van het Verenigd Koninkrijk, Sajid Javid, heeft zondag zijn excuses aangeboden voor een tweet die hem op veel kritiek kwam te staan, schrijft BBC News zondag. Javid - die recent positief testte op het coronavirus - schreef in een bericht dat hij binnen een week genas van COVID-19, en voegde toe dat vaccins kunnen helpen om "met het virus te leven, in plaats van er nog langer bang voor te zijn".

Een organisatie voor COVID-19-slachtoffers en de grootste Britse oppositiepartij, Labour, uitten kritiek op de gebruikte woordkeuze van Javid. "Dit kan slachtoffers van COVID-19 kwetsen", beargumenteerden de partijen. Zo zou de minister er niet bij stil hebben gestaan dat Britten bang kunnen zijn voor het virus, omdat zij bijvoorbeeld familieleden aan het virus verloren of zelf een broze gezondheid hebben. Javid sloot zich bij die lezing aan. "Zoals velen heb ik geliefden verloren aan dit verschrikkelijke virus en ik zou nooit de impact van COVID-19 willen bagatelliseren. Het was een ongelukkige woordkeuze."



Javid heeft zijn eerdere bericht verwijderd. Hij volgde eind juni de opgestapte Matt Hancock op. Hancock legde zijn taken neer na ophef over een incident waarbij hij de coronaregels niet naleefde. Daar was hij als minister van Volksgezondheid verantwoordelijk voor.