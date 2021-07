In verscheidene Australische steden is fel betoogd tegen de lockdown. In Sydney protesteerden duizenden mensen tegen coronamaatregelen en waren botsingen met de politie.

De betogers droegen geen mondkapjes. Minister David Elliott van Politiezaken in de deelstaat New South Wales heeft aangekondigd een speciale opsporingseenheid op te zetten om met behulp van camerabeelden de betogers te identificeren en te vervolgen wegens het het schenden van de maatregelen.



Hij zei zo naar schatting 3.500 betogers te achterhalen. Zaterdag zijn bij botsingen tussen betogers en de oproerpolitie volgens Elliott 57 arrestaties verricht en meerdere agenten gewond geraakt.



In Melbourne en Adelaide zijn ook weer lockdowns afgekondigd en gingen betogers zaterdagmiddag de straat op. In Brisbane, waar geen lockdown is afgekondigd, werd ook tegen het coronabeleid gedemonstreerd.