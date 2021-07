Ook in de Verenigde Staten worden mensen die kwetsbaar zijn voor het coronavirus naar verwachting een derde keer ingeënt. Dat komt door aanwijzingen dat het Pfizer/BioNTech-vaccin een aantal maanden na het toedienen mogelijk minder effectief wordt. Dat meldt The New York Times op basis van overheidsbronnen.

Volgens nog lopend onderzoek van de fabrikanten Pfizer en BioNTech vermindert de effectiviteit van een dubbele vaccinatie na vier tot zes maanden. De bescherming tegen een besmetting is dan nog 84 procent, tegenover de aanvankelijke 95 procent. Ook zou de derde prik voor vijf tot tien keer meer antistoffen zorgen.



De extra vaccinatiecampagne in de VS is gericht op 65-plussers en mensen met een verzwakt immuunsysteem. Het is nog onduidelijk wanneer de campagne van start gaat.



Israël begon eerder deze maand met het toedienen van de zogeheten boosters aan patiënten met een bijzonder zwak immuunsysteem. In Hongarije kunnen vanaf volgende maand mensen voor een derde keer worden geprikt.