De datingavond van GGD Kennemerland was "een succes", maar krijgt geen herhaling, zegt de woordvoerder van GGD Kennemerland tegen NH Nieuws. Het 'Sjansen met Janssen' evenement, waarbij vrijgezelle deelnemers tijdens de kwartier wachttijd na hun Janssen-prik een blind date hadden met elkaar, vond vrijdagavond plaats. Uiteindelijk meldden tien serieuze kandidaten zich voor een date in het Kennemer Sportcenter in Haarlem.

Speciaal voor de deelnemers werd de wachtruimte in de sporthal opgeleukt. Of er tussen de deelnemende duo's een vonk is overgeslagen, is nog niet bekend.



Ondanks dat de GGD de avond succesvol vond, komt er geen herhaling van de datingavond. "Maar misschien dat we wel - ook op andere locaties - gaan kijken of we de sociale contacten in de wachtruimte wat kunnen gaan stimuleren. Een goede gezondheid begint ook met een goede mentale gezondheid", aldus de GGD-woordvoerder tegen het nieuwsmedium.