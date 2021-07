Ook het coronavaccin van Moderna mag voortaan in de EU worden ingezet bij twaalf- tot en met zeventienjarigen. Het Moderna-vaccin is het tweede coronavaccin dat voor de jongeren is goedgekeurd. Eerder kreeg dat van Pfizer al groen licht.

Het vaccin is getest bij 3.732 jongeren in de desbetreffende leeftijdsgroep. Zij ontwikkelden dezelfde weerstand tegen COVID-19 als volwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar.

Geen van de 2.163 kinderen die het Moderna-vaccin toegediend hadden gekregen, raakte besmet met het coronavirus. Van de 1.073 kinderen die een placebo toegediend hadden gekregen, raakten er 4 besmet.

De gebruikelijkste bijwerkingen zijn hetzelfde als die bij volwassenen. Het gaat daarbij om onder meer een zwelling rondom de prikplek, vermoeidheid, hoofdpijn en spierpijn.