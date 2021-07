In de EU is inmiddels 53 procent van alle volwassenen volledig gevaccineerd. Dat komt neer op een aantal van ruim 167,5 miljoen mensen. Dat blijkt vrijdag uit een update van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).

Het aantal volwassen EU-burgers dat zijn eerste prik heeft gehad staat op 213 miljoen, oftewel 67,4 procent van de bevolking.

Grote regionale verschillen blijven aanwezig. In Nederland heeft 82,9 procent een prik gehad, terwijl het percentage dat volledig gevaccineerd is op 56,3 procent staat. In Bulgarije liggen die percentages op respectievelijk 18,3 en 16,5 procent. In Malta is 82,7 procent van de inwoners volledig gevaccineerd.