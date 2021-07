De Amerikaanse stad New York scherpt de coronaregels aan voor medewerkers van openbare ziekenhuizen. Zij moeten zich laten vaccineren of wekelijks een coronatest ondergaan, bericht The New York Times. Het gaat om ruim 42.000 ziekenhuismedewerkers en een deel van het personeel van de afdeling Volksgezondheid van de gemeente.

Burgemeester Bill de Blasio kiest volgens de krant voor die noodgreep omdat de deltavariant van het coronavirus om zich heen grijpt en twee miljoen volwassenen in de stad nog altijd niet gevaccineerd zijn.

Volgens officiële cijfers heeft ongeveer 65 procent van de volwassenen zich volledig laten vaccineren. Wel zijn er grote verschillen tussen buurten. De vaccinatiegraad onder medewerkers van de openbare ziekenhuizen bedraagt ongeveer 60 procent.

De nieuwe regels worden begin augustus van kracht. Het is onduidelijk of de gemeente het beleid ook wil aanscherpen voor ander overheidspersoneel, zoals docenten en politiemensen.

De miljoenenstad gaat met de nieuwe regels minder ver dan San Francisco. Daar hebben de lokale autoriteiten al aangekondigd dat voor iedereen die voor de gemeente werkt uiteindelijk een vaccinatieplicht gaat gelden.