Hoewel deze week geen significante verandering plaatsvindt in de reisadviezen, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken wél dat de coronasituatie op Kreta en de Portugese Azoren nauwlettend in de gaten gehouden wordt door het RIVM. Dat geldt ook voor Luxemburg.

De drie bestemmingen hebben vooralsnog een geel reisadvies (reizen is mogelijk, let op risico's), maar dat zou binnenkort dus aangescherpt kunnen worden.



Het RIVM ziet het aantal besmettingen in veel Europese landen groeien. De experts houden echter ook het percentage positieve tests in de gaten en het aantal reizigers dat met COVID-19 terugkeert naar Nederland.

Dinsdag werd duidelijk dat veruit het grootste deel van de besmette reizigers terugkeert uit Spanje, gevolgd door Griekenland, Duitsland, Italië, België en Frankrijk.