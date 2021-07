Deze week worden geen significante veranderingen in reisadviezen doorgevoerd. Landen die nu op kleurcode oranje staan (reizen afgeraden) blijven oranje, en landen die nu op geel staan (reizen is mogelijk, maar let op risico's) blijven op geel.

De enige wijziging die wordt doorgevoerd geldt voor het reisadvies van Malta. De kleurcode van dat land gaat van groen (geen bekende veiligheidsrisico's) naar geel. Ook met die kleurcode blijft afreizen gewoon mogelijk.



Buiten de Europese Unie wordt Oekraïne toegevoegd aan de lijst met COVID-19-veilige landen. Als een gebied op die lijst geen inreisverbod hanteert voor Nederlandse reizigers, kleurt het van oranje naar geel. Rwanda en Thailand worden van de lijst met COVID-19-veilige landen gehaald.