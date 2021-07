In Europa zijn sinds het begin van de coronapandemie meer dan 50 miljoen besmettingen met het virus vastgesteld, meldt persbureau Reuters in de nacht van maandag op dinsdag op basis van een eigen berekening. Europa is het eerste werelddeel waar zo veel mensen positief zijn getest.

Het continent wordt nog steeds zwaar getroffen door het virus, onder meer als gevolg van de besmettelijkere deltavariant, die een forse toename van het aantal besmettingen heeft veroorzaakt. De mutant is inmiddels in meer dan honderd landen vastgesteld en is wereldwijd nu dominant.

Het totale aantal besmettingen in Europa is in 194 dagen tijd verdubbeld, terwijl het 350 dagen duurde voordat de eerste 25 miljoen gevallen werden vastgesteld. Inmiddels neemt het aantal besmettingen gemiddeld iedere acht dagen met een miljoen toe.

Tot nu toe zijn bijna 1,3 miljoen Europeanen overleden aan de gevolgen van het virus. Wereldwijd is ruim een kwart (27 procent) van alle besmettingen op het continent geregistreerd. 31 procent van alle sterfgevallen werd in Europa vastgesteld.

Het zwaarst getroffen Europese land is Rusland, waar tot nu toe bijna zes miljoen mensen positief zijn getest.