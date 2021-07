Het bedrag dat tot nu toe is gedoneerd via Giro 777 is gestegen naar boven de 5 miljoen, zo is te zien op de website van het Nationaal Rampenfonds. In drie dagen tijd zijn er zo'n 100.000 transacties gedaan, zegt penningmeester Lodewijk van der Kroft tegen L1 Radio.

De penningmeester vertelt aanvankelijk ingesteld te hebben een mail te krijgen na elke donatie. "Dat heb ik na 39.000 donaties stopgezet. Het werd een redelijk stressvolle situatie door zoveel mails te krijgen", zegt hij tegen de regionale nieuwszender.



Het inzamelingsnummer is vrijdag opengesteld. Met het geld kunnen burgerinitiatieven worden gefinancierd "die - nadat de modder is weggeschept - lokale noden helpen lenigen", zei voorzitter Clémence Ross-van Dorp van het Nationaal Rampenfonds eerder.