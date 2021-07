Het aantal coronabesmettingen in Italië is voor de zesde dag op rij toegenomen. Volgens gezondheidsexperts komt dat door de festiviteiten rondom het Europees kampioenschap voetbal, dat een week geleden werd gewonnen door Italië. De gezondheidsautoriteiten registreerden zondag meer dan drieduizend positieve tests.

Nadat het Italiaanse voetbalteam de finale won, vonden in veel steden en dorpen straatfeesten plaats. Het hoofd van het Italiaanse gezondheidsinstituut, Franco Locatelli, zei tegen de krant La Repubblica dat de bijeenkomsten en menigten hebben bijgedragen aan de verspreiding van het virus.



Hoewel het aantal besmettingen tot op heden niet explosief is gestegen, leidt de toename wel tot zorgen over een nieuwe besmettingsgolf. Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen daalt nog wel. Er werden zondag binnen een etmaal drie overlijdens gemeld, het kleinste aantal sinds augustus vorig jaar.