In Amsterdam hebben dit weekend meerdere mensen zonder een afspraak een tweede prik gehaald. Volgens een woordvoerder is dat "absoluut niet de bedoeling". Op sociale media verschenen verschillende berichten van mensen die dat toch hadden gedaan.

"Als mensen zonder een afspraak een tweede prik hebben kunnen halen, is dat echt tegen de instructie. Dat mag echt niet", aldus de woordvoerder. Voor een eerste prik kunnen mensen wel binnenlopen bij een van de priklocaties in Amsterdam. Op die manier hoopt de GGD de vaccinatiebereidheid te vergroten. Het verschilt per regio of een afspraak nodig is voor de eerste prik.