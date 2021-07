De Griekse autoriteiten hebben vanwege de coronacrisis een muziekverbod afgekondigd in horecazaken op het onder toeristen populaire eiland Mikonos. Daar gaat tot 26 juli ook een avondklok gelden. Iedereen op het eiland, ook toeristen, moet tussen 1.00 en 6.00 uur in principe binnenblijven.

Mikonos ligt in de Egeïsche Zee en behoort tot de populairste vakantiebestemmingen in Griekenland. Er komen jaarlijks honderdduizenden mensen af op de stranden en het nachtleven. Ook veel buitenlandse sterren vieren er graag vakantie. Dit jaar maken de autoriteiten zich echter grote zorgen over illegale feesten in de villa's op het eiland.



De autoriteiten waarschuwden afgelopen week dat het aantal actieve coronagevallen op het eiland in een week tijd was verviervoudigd naar driehonderd. Onderminister Nikos Hardalias kondigde zaterdag aan dat organisatoren van privébijeenkomsten met meer dan twintig aanwezigen voortaan boetes riskeren die kunnen oplopen tot 200.000 euro.