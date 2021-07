In het Verenigd Koninkrijk zijn het afgelopen etmaal 51.870 nieuwe besmettingen gemeld. Dat is het grootste aantal sinds 15 januari. De cijfers komen op een gevoelig moment, omdat de regering aanstaande maandag in Engeland het gros van de coronamaatregelen opheft.

Zo worden restricties voor pubs, restaurants en nachtclubs opgeheven en de verplichting mondkapjes te dragen afgezwakt. Premier Boris Johnson lijkt niet van zins dat plan te veranderen. Donderdag kwamen er 48.553 COVID-19-patiënten bij, een dag later nog enkele duizenden meer. Bovendien is de tendens al sinds eind mei stijgend.



Door de succesvolle inentingscampagne - ruim twee derde van de volwassenen is inmiddels volledig gevaccineerd - belanden momenteel relatief weinig Britten in het ziekenhuis. Dat gegeven sterkt Johnson in zijn mening dat de tijd rijp is voor verregaande versoepelingen. Het aantal sterfgevallen bleef vrijdag beperkt tot 49, veertien minder dan de dag ervoor. Het dodental door het nieuwe coronavirus in het VK is sinds de uitbraak nu 128.642.



De belangrijkste medisch adviseur van de regering, Chris Witty, waarschuwde vrijdag dat Engeland snel terug kan glijden naar een crisissituatie. "Ik denk niet dat we moeten onderschatten hoe verbluffend snel we weer in moeilijkheden kunnen geraken".