"Het is nu mooi weer, maar er heeft zich een ramp voltrokken", zei demissionair premier Mark Rutte vanavond tijdens zijn bezoek aan Venlo over de wateroverlast in Limburg. Hij beloofde dat Nederland Limburg niet alleen nu, maar ook na de ramp, "de vervolgramp als de schade zichtbaar wordt", niet in de steek zal laten. "Dat is het minste wat we moeten doen", aldus Rutte.

De premier sprak verder zijn waardering uit voor alle hulpverleners en iedereen die een bijdrage geleverd heeft om de wateroverlast in Limburg het hoofd te bieden. "Dat je in zo'n ramp schouder aan schouder staat en elkaar helpt, daarmee geef je een visitekaartje af voor heel Nederland", zei hij.



Rutte sprak in Venlo onder meer met getroffen ondernemers en hij bezocht het crisiscentrum van Veiligheidsregio Limburg-Noord. Hij noemde het "verschrikkelijk" voor de horecaondernemers in Venlo, die eerst alle corona-ellende moesten meemaken "en nu dit".



Later op de avond brengt Rutte ook een bezoek aan het Vie Curi-ziekenhuis in Venlo dat vanavond uit voorzorg geëvacueerd wordt om een eventuele overstroming van de Maas voor te zijn. Het ziekenhuis ligt pal langs de rivier. Behalve het ziekenhuis worden vanavond ruim tienduizend mensen geëvacueerd in de gemeente Venlo.