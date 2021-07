De Brabantse en de Gelderse brandweer gaan helpen bij het bestrijden van de wateroverlast in Zuid-Limburg. Vanuit Gelderland zijn de brandweerkorpsen van Beesd, Varik, Kesteren en Ubbergen donderdagochtend vertrokken. Vanuit Brabant reed een onbekend aantal brandweerwagens via de A2 naar het zuiden.

Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Zuid-Limburg gaan de Brabantse brandweerlieden om te beginnen aan de slag in Meerssen, vlak bij Maastricht. Daar wordt rond 11.00 uur een piek in de waterstand van de Geul verwacht.

De Gelderse brandweer is met mankracht en materieel onderweg naar Sittard, aldus Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De brandweerlieden worden in Zuid-Limburg ingezet om waar nodig mensen uit woningen te halen, water weg te pompen en andere problemen aan te pakken.

Militairen van een brigade uit het Brabantse Oirschot zijn in Valkenburg druk in de weer met de evacuatie van mensen uit woningen en een zorgcentrum. Dat zei een woordvoerder van de brigade donderdagochtend. "De nood is hier aan de man."

De militairen maken gebruik van voertuigen die door het hoge water in Valkenburg kunnen rijden en veel mensen tegelijk kunnen vervoeren. "We ondersteunen op die manier de andere hulpdiensten daar en helpen mensen hun huis uit en brengen ze naar het droge."