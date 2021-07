De Australische autoriteiten hebben van onder anderen zorgmedewerkers kritiek gekregen op zowel de schokkende beelden als de insteek van een reclamefilmpje dat onderdeel is van een campagne om de vaccinatiebereidheid in het land op te krikken, meldt BBC News.

Het filmpje waarin een jonge vrouw naar adem snakt in een ziekenhuisbed is volgens critici te veel gericht op inwoners van onder de veertig. Die maken in Australië echter pas aan het einde van dit jaar aanspraak op een vaccinatie.



Het filmpje is nu nog alleen te zien in Sydney. De grootste stad van Australië heeft te maken met een uitbraak van de besmettelijke deltavariant en zit voor de derde achtereenvolgende week in lockdown. Slechts 10 procent van de Australische bevolking is volledig gevaccineerd.