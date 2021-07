Het aantal coronabesmettingen in Duitsland is voor de vijfde dag op rij gestegen, maar blijft op een laag niveau vergeleken met veel andere Europese landen.

Het afgelopen etmaal kwamen er 745 nieuwe besmettingen en zes sterfgevallen bij door COVID-19. Het Robert Koch-Institut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, rapporteerde gemiddeld 6,2 besmettingen per 100.000 inwoners. Een week geleden stond dat cijfer op 5. Bijna zes op de tien Duitsers hebben inmiddels een vaccin toegediend gekregen. Ruim 40 procent is beschermd met twee doses.



Andere Europese landen, zoals Engeland, Portugal, Rusland en Spanje, zien een veel hogere stijging als gevolg van de zeer snel overdraagbare deltavariant. In Nederland gaat het helemaal in sneltreinvaart. Sommige delen van het land kampen met meer dan 400 infecties per 100.000 inwoners.