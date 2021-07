Bij een prikactie van de GGD Flevoland zijn zaterdag 120 van de 600 medewerkers van de Urker vissersvloot ingeënt met het coronavaccin van Janssen, meldt een woordvoerder van de GGD aan NU.nl. Zeventig Urkers en vijftig Filipijnen ontvingen een prik.

De vissers werden ingeënt met het Janssen-vaccin, omdat ze dan na één prik klaar zijn. Omdat de werknemers veel tijd op zee doorbrengen, zou het voor hen moeilijk zijn geweest om twee prikafspraken in te plannen.



De GGD Flevoland meldt dat verder 140 arbeidsmigranten zijn ingeënt, waarvan er 40 werkzaam zijn op Urk. Zo'n 80 procent van alle migranten is afkomstig uit Polen. De GGD is naar eigen zeggen "best tevreden" met de opkomst, "maar meer is altijd beter."



Op Urk ligt de vaccinatiebereidheid op het laagste punt van Nederland, schreef De Stentor eerder. Het RIVM trok al meermaals aan de bel over de vaccinatiebereidheid in het dorp. Zo'n 20 tot 40 procent van de inwoners zou een prik willen.