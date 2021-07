Australië heeft zondag de eerste coronadode van 2021 gemeld. Met 77 nieuwe gevallen werd ook een recordaantal besmettingen voor dit jaar geregistreerd in de staat New South Wales. Die staat heeft te maken met een uitbraak van de zeer besmettelijke deltavariant.

Premier Gladys Berejiklian van New South Wales zei dat de aantallen in en rond de grootste stad van het land, Sydney, die drie weken lang op slot zit, naar verwachting de komende dagen verder zullen stijgen.

"Ik verwacht dat het aantal in New South Wales morgen meer dan honderd zal zijn", vertelde Berejiklian tijdens een briefing op televisie. "Ik zal geschokt zijn als het minder is."



Op zaterdag waren er vijftig gevallen, het vorige record van 2021. Dit brengt de recente uitbraak op 566 besmettingen.