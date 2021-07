Een negentigjarige vrouw uit België die eerder stierf aan de gevolgen van het coronavirus, was tegelijkertijd besmet met zowel de alfa- als de betavariant van het virus. Dat hebben Belgische onderzoekers zondag bekendgemaakt. Dit zeldzame fenomeen wordt volgens hen mogelijk onderschat.

Toen medisch personeel testte op de aanwezigheid van zorgwekkende varianten, ontdekten ze dat de vrouw zowel de alfastam (die oorspronkelijk uit Groot-Brittannië komt) als de betavariant (die voor het eerst in Zuid-Afrika werd ontdekt) bij zich droeg.

"Beide varianten circuleerden op dat moment in België, dus het is waarschijnlijk dat ze cogeïnfecteerd was met verschillende virussen van twee verschillende mensen", zegt moleculair bioloog Anne Vankeerberghen van het OLV Ziekenhuis, die het onderzoek leidde. "Helaas weten we niet hoe ze besmet is geraakt."



De bioloog vertelt dat het moeilijk te zeggen is of de co-infectie een rol heeft gespeeld bij de snelle achteruitgang van de patiënt. Het onderzoek, dat nog niet voor publicatie bij een medisch tijdschrift is ingediend, wordt gepresenteerd op een Europees congres.

Vankeerberghen stelde in een persbericht dat er "geen andere gepubliceerde gevallen" zijn van soortgelijke co-infecties en voegde eraan toe dat het fenomeen "waarschijnlijk wordt onderschat". Dit komt volgens haar door het beperkte testen op zorgelijke virusvarianten. Ze roept op tot meer snelle PCR-tests om bekende mutaties te detecteren.