In de strijd tegen het coronavirus is Malta naar eigen zeggen het eerste land van de Europese Unie dat niet-gevaccineerde bezoekers gaat weigeren. De autoriteiten van Malta zullen vanaf woensdag alle bezoekers die niet volledig zijn ingeënt tegen COVID-19, de toegang tot het land ontzeggen.

Negatieve virustests zullen niet langer voldoende zijn om naar het kleine eiland in de Middellandse Zee te mogen afreizen. "We zullen het eerste EU-land zijn dat dit doet, maar we moeten onze samenleving beschermen", aldus minister van Volksgezondheid Chris Fearne.