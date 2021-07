Het zogenoemde reproductiegetal van het coronavirus (R) is vrijdag gestegen naar 1,37, zo is te zien op het Coronadashboard. Een reproductiegetal van 1,37 betekent dat 100 besmette personen gemiddeld 137 anderen besmetten en dat het virus zich dus aan het verspreiden is.

Op 6 juli, toen de voorlaatste melding werd gedaan op het Coronadashboard, stond het getal nog op 0,97. En enkele dagen daarvoor stond het op 0,82.



De r-waarde van 1,37 is het reproductiegetal van twee weken geleden. Het duurt namelijk een paar weken voor dit getal kan worden berekend. Het RIVM komt twee keer per week met een nieuwe berekening van het reproductiegetal.